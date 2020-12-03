Sipariş götüren kurye kazayı ucuz atlattı

Tokat'ın Reşadiye ilçesinde sipariş götüren motosikletli kurye otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza; Reşadiye köprüsü yakınlarında Gaziosmanpaşa caddesinde meydana geldi. Olcay A. (38) idaresindeki 60 RB 638 plakalı Renault marka otomobile yan yola giriş yaptığı sırada Yunus Emre K. (20) idaresindeki 60 ACA 189 plakalı motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisi ile motosikletten düşerek yere savrulan kurye yaralandı. Hafif şekilde yaralanan genç sağlık ekipleri tarafından ambulansla Reşadiye Devlet Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün yara almadan atlattığı kaza sonrasında trafik ekipleri olay yerinden inceleme yaptı. Kısa süreli tek şeridi kapanan yol, kaza yapan araçların kaldırılmasının ardından tekrar trafiğe açıldı.