Şişelediği sahte rakılarla yakalandı

Edinilen bilgiye göre; Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Turhal ilçesine bağlı Necip köyünde sahte içki imal ve satışı yapıldığı istihbaratını aldı. Alınan istihbarat üzerine hazırlıklarını tamamlayan ve operasyona başlayan jandarma ekipleri, önceden belirlediği bağ evinde arama yaptı. Yapılan arama sonucunda; plastik bidon ve cam şişelere doldurulmuş 48 litre sahte alkol ele geçirildi.

Şahsın ifadesinin alınması sonrasında serbest bırakıldığı öğrenilirken, ele geçirilen malzemelere el konulduğu, şüpheli şahsa ise 4 bin 972 idari yaptırım cezası uygulandığı bilgisine ulaşıldı.