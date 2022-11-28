İhlas Haber Ajansı

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Skandal görüntülerin çekildiği hastane faaliyete geçti

Tokat’ta skandal görüntülerin çekildiği hastanede faaliyetine başladı.

Tokat'ta skandal görüntülerin çekildiği hastanede faaliyetine başladı.


Tokat'ta faaliyet gösteren bir özel hastanede bilinci yerinde olmayan felçli hastaya iki hemşirenin şiddet uyguladığı görüntüleri kamuoyunda derin yankı uyandırmıştı. Yaşanan skandalın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatı ile hastanenin faaliyetleri durduruldu. Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen 2 müfettiş tarafından soruşturma yürütüldü. Bakanlık emriyle hastane faaliyetleri durdurularak iki personel meslekten uzaklaştırıldı. Yaklaşık bir hafta süre ile faaliyetleri durdurulan hastanede hasta kabulüne bugün yeniden başlanıldı. Vatandaşlar ise bu tür olayların bir tekrarlanmamasını beklediklerini söyledi.

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