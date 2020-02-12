Soğuk havada ekmek mücadelesi

Tokat'ta çıkan yangında kullanılamaz hale gelen yazmacılar hanı çalışanları soğuk havaya rağmen ekmek mücadelesine devam ediyor.

Yeniyurt Mahallesinde 23 yıldır hizmet veren Yazmacılar Hanın'da yaklaşık 3 hafta önce çıkan yangında büyük çaplı maddi hasar meydana geldi. Kullanılamaz hale gelen binada Tokat Valiliği İl Özel İdaresi ile Tokat Belediyesi ekipleri tarafından hummalı bir çalışma başlattı. Belediye ekipleri yangından geriye kalanları hurdaya dönen çatı ile birlikte binadan çıkarttı. Soğuk havaya rağmen çalışmalara ara vermeyen belediye ve il özel idaresi ekipleri hanın çatısının onarılması için iskele sistemi kurmaya başladı. Hava sıcaklıklarını eksi 10 dereceye kadar düştüğü kentte işçiler zaman zaman soba başında ısınma imkanı buldu.

Yazmacılar Hanı esnaflarından Yusuf Gökyıldız, havanın soğuk olmasının tadilat işlemlerini etkilediğini belirterek, “Ekipler çalışmalarını sürdürüyor, bizde eksik malzemelerimizi tamamlamaya çalışıyoruz. Hava soğuk olduğu için ister istemez işler biraz yavaş ilerliyor. Bizlerde çalışamıyoruz, suyu açıyoruz donuyor” dedi. Yazmacılar Hanın'da bulunan esnaflardan kısmen de olsa iş yerini faaliyete geçiren Hüseyin Yaşin, soğuk havanın işlerini olumsuz etkilediğini ifade ederek, "Hanın alt katında yavaş yavaş faaliyet göstermeye çalışıyoruz. Hava soğukluğundan dolayı bayağı bir sıkıntı içerisindeyiz. Elimizdeki mevcut olan tüm mallarımız yanması nedeniyle sezona hızlı faaliyet göstererek çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu. Han esnaflarından Hüseyin Arpacıoğlu ise yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyet dile getirerek, "Devletimizden, belediyemizden, milletimizden Rabbim razı olsun. Bize yardımcı oldular, çalışmalar devam ediyor" ifadelerini kullandı.