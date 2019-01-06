Soğuk havada Sarıkamış Şehitleri için yürüdüler

Tokat'ta Sarıkamış Şehitleri düzenlenen yürüyüşle anıldı.

Tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlenen 'Gençlik Şühedanın İzinde' etkinliği çerçevesinde Tokatlı vatandaşlar Sarıkamış şehitlerini düzenlenen yürüyüş programıyla andı.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Tokat TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Selahattin Giden ile birlikte kamu kurum kuruluş ve sivil toplum örgütü liderlerinin de katıldığı etkinliğe yüzlerce Tokatlı vatandaş ay yıldızlı bayraklarıyla destek verdi. 60 metrelik dev Türk Bayrağının da açıldığı yürüyüş, Tokat Cumhuriyet Meydanından başladı ve yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta bulunan Erenler Şehitliğinde son buldu.

Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokatlıların Şarıkamış Şehitlerinin aziz hatırası için yaşlı-genç, kadın-erkek demeden bir bütün olarak, tek yumruk olarak Onların aziz hatıralarını yaşatmak için yürüdüklerini söyleyerek; “Şehitliğimize kadar yürüdük, dualarımızı ettik, Fatihalarımızı okuduk. Anadolu'da insanlarımız Anadolu vatan olduğundan beri şehitlerimizin kanıyla canıyla mayalanmıştır” diye konuştu.

Soğuk havaya aldırmadan anma etkinliğine katılan vatandaşlardan Davut Kaya;” Hava ayaz, buraya yükseğe de çıktık daha bir ayaz var. Ama gelen kalabalık aynı heyecanla şehitliğe yürüdü, şehitliğe çıktı. Hepsine buradan teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.