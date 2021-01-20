Soğuk havada yürekleri ısıtan görüntüler

Tokat'ta, kedilerin soğuk havalardan korunması için yapılan yuvalar görenlerin yüreklerini ısıttı.

Meydan Cami bahçesinde hayvan severler tarafından kedilerin soğuk ve yağışlı havalardan etkilenmemesi için yuva yapıldı. Karton kutuların üzeri naylon ve branda ile kaplanarak yuvaların içerisine kedilerin soğuktan korunması için kumaş parçaları konuldu. Yaklaşık 10 kedi evlerinin önüne mama bırakılarak yem ihtiyaçları karşılandı. Caminin yanından geçenler ise gördükleri manzaradan oldukça etkilendi. Soğuk havada hayvanlarında başını sokabileceği bir yuvalarının olmasında emeği geçenlere vatandaşlar teşekkür etti.

"Yürekleri ısıtan bir görüntü"

Kış mevsiminde hayvanlara barınak yapılmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Mualla Aydın, "Bu hayvanları düşünüp böyle bir barınak yapanlardan rabbim razı olsun. Herkesin böyle duyarlı olmasını bekliyoruz. Bende evimde kedi besliyorum. Sokakta soğukta kalan hayvanları gördüğümde üzülüyordum. Bu barınak güzel olmuş, içinde kedileri görünce daha da sevindim” dedi.

Esnaf Fikret Çobaner ise gördüğü manzaradan etkilendiğini ifade ederek, "Havalar çok soğuk, insanlar kadar hayvanları da düşünmemiz lazım. Hayvanların barınağa ihtiyacı var. İnsanları üzerine paltosunu, montunu alıyor. Onların palto montu olmadığı için çok güzel bir düşünce olmuş. Yapanlardan rabbim razı olsun. Çok güzel olmuş, yürekleri ısıtan bir görüntü Hayvanlar için güzel olmuş. İnsanları düşündüğümüz kadar hayvanları düşünsek, hayvanları düşündüğümüz kadar insanları düşünsek hiçbir sorunumuz kalmaz” diye konuştu.