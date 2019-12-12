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Sokak kedilerini her gün pişmiş tavuklarla besliyor

Tokatlı hayvansever Fatma nine her gün aynı saatlerde kedileri kendi elleri ile pişirdiği tavuk kanadı ve ciğerle besliyor.


Tokat'ta 2 çocuk annesi 70 yaşındaki Fatma Akar, yaklaşık 30 yıldır emekli maaşından ayırdığı bir miktar para ile sokak hayvanlarını besliyor. Pişirdiği tavuk kanadı ve ciğerleri poşetlere koyan Fatma nine, elinde bastonu ile yola çıkıyor. Yaşlı kadının yolunu gözleyen kediler onun gelmesi ile birlikte etrafında toplanıyor. Her gün aynı saatlerde kedileri mama ve haşladığı etlerle besleyen Fatma nine ayrıca duvarlar üzerindeki kaplara da su bırakıyor. Kış aylarında zor bir dönem geçiren sokak hayvanlarının bu durumdan en az şekilde etkilenmesi için elinden geleni yapan Fatma nineyi kediler besleme yaptığı yerden ayrılırken de yalnız bırakmıyor. Yaşlı kadının arkasından giden kediler, bir süre bu takibini sürdürüyor.


Yaz-kış her gün kedileri beslediğini ifade eden Akar, kalp rahatsızı olduğu için hem yürüyüş yaptığını hem de kedileri beslediğini söyledi. Emekli aylığının bir kısmını kedilere ayırdığını belirten Akar, “Hasta olmazsam her gün kedileri besliyorum. Yaklaşık 30 yıldır sokak kedilerine bakıyorum” diye konuştu.

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