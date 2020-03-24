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Sokaklar köpükle temizleniyor

Tokat’ın Erbaa ilçesinde cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde cadde ve sokaklar korona virüse karşı köpükle yıkandı.


Erbaa Belediyesi, COVİD-19 salgını ile ilgili mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürdü. Bu kapsamda belediye ekipleri cadde ve sokak ve tüm alanlarda düzenli olarak dezenfekte çalışmalarını devam ettirdi. Dezenfekte çalışmaları kapsamında ekipler ayrıca cadde ve sokakları köpükle yıkadı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, COVİD-19 ile ilgili her geçen gün yeni tedbirler almaya devam ettiklerini ifade ederek, “Önlemler kapsamında ekiplerimiz bugün cadde ve sokakları bir taraftan dezenfekte işlemlerine devam ederken diğer taraftan da köpükle yıkamaya başladı” dedi.

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