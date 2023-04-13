Somalili öğrenciler Tokat'ta olmaktan memnun

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler aldıkları eğitimden ve Tokat'ta olmaktan memnun olduklarını belirtti.

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde eğitim gören Somali vatandaşı öğrenciler Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz'ı ziyaret etti. Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette öğrenciler Rektöre hayırlı olsun dileklerini ileterek Tokat'ta ve Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nde bulunmaktan duydukları memnuniyeti ifade ettiler. Rektör ise Somali vatandaşı öğrencilerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkürlerini iletti. Ziyarette Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Şahin SÖZEN ve Koordinatör Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Melih Taştam da yer aldı.