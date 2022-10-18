Sonbaharın gözdesi, havaların soğuması ile talep arttı

Tokat'ta sonbaharın gözdesi olan ıspanağına havaların soğuması ile birlikte talep arttı.

Tokat merkeze bağlı Çöreğibüyük köyünde yüzlerce dönüm alanda ıspanak hasadı devam ediyor. Yaz aylarında tohumu ekilen ıspanağın yaklaşık 4 aylık emek sonrası tarladan sofaya yolcuğu başladı. Köylü kadınlar tarafından toplanan ıspanak bağ haline getirilerek satışa hazır hale getiriliyor. Rekoltesi ile üreticisinin yüzünü güldüren ıspanak tarlada 7 lira, marketlerde 10 liradan alıcı buluyor.

Tarladan 7 liraya alıcı buluyor

Üretici Mehmet Seyrekoğlu, havaların soğuması ile birlikte ıspanağa ilginin arttığını söyledi. Tokat'ta üretilen ıspanağın başta Karadeniz bölgesi olmak üzere İç Anadolu ve Doğu Anadolu bölgesine gönderildiğini belirten Seyrekoğlu, "Ürettiğimiz ürünleri pazarlamacı firmalar, market zincirleri alıyor. Ispanağa talep şu an bayağı iyi. Satışlarımız, fiyatlarımız iyi. Bir ara 5-6 liraydı. Şu an 7-8 lira civarında fiyatlarımız var. O da bizi kurtarıyor. Şükürler olsun sıkıntı yok" dedi.

Yaklaşık 500 dönüme yakın arazide ıspanak yetiştirdiklerini belirten Seyrekoğlu, "Geçen seneyi 2-3'e katladık. Tabi önceki senelerde ot vardı, hastalık vardı. Arazi bizde bir tane yani arasanız ot bulamazsınız. Ispanak kışın vazgeçilmez yemeği, demir vitamini bol bir ürün. Bize düşen üretmek, üretiyoruz. Tokat bölgesinin önemli Ispanak üretim merkeziyiz. Adana'ya bile buradan ıspanak gönderiyoruz" diye konuştu.