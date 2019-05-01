Su seviyesi yükseldi, kayalık suya gömüldü

Tokat'ın Almus ilçesinde bulunan baraj gölünde su kıyı şeridinden 150 metre çekilen suların tekrar yükselmesiyle yürüyerek geçilebilen kayalık sular altında kaldı.

Almus Baraj gölünde Kazova'da tarımsal sulama ihtiyacına cevap verebilmek ve elektrik üretimi için geçtiğimiz yıl su bırakılması sonucu endişelendiren su çekilmesi görüntülerinden eser kalmadı. Kış mevsiminde yoğun kar yağışı ve yağmur sularıyla birlikte barajda su seviyesi yükseldi. 7 ay önce kıyı şeridinden yaklaşık olarak 150 metre çekilerek 10 metre su seviyesinin düşmesi sonucu Malkayası olarak bilenen kayalığa yürüyerek geçirebilirken, su seviyesinin yükselmesiyle birlikte kayalıklara tekne ile geçebiliyor. Türk Bayrağı dikili olan kayalığın su seviyesinin düştüğü aylarda çekilen fotoğraf karesi ile mayıs ayında çekilen fotoğraf kuraklığın ardından mavinin tonlarının tekrar bölgeye hakim olduğu görülüyor. İlkbahar mevsimi ile birlikte mavi ile yeşilin büyüsü eşsiz doğa manzarası görenleri cezbediyor. Bölge halkı da suların yükselmesinden oldukça memnun.

Yaya olarak geçmek artık mümkün değil

Yöre halkından Adnan İncebay, kış mevsiminin çetin geçmesinden dolayı su seviyesinin yükseldiğini söyledi. Tozanlı, Karadere ve Çevreli ırmaklarının eriyen kar sularından dolayı coşkuyla akmaya devam ettiğini ifade eden İncebay, “Geçen yıl suların çekilmesiyle beraber Malkayası dediğimiz mevkiye insanlar yaya olarak geçebiliyordu. Şuanda geçmek isteyenler ancak kayıkla veya botla geçebilir” dedi.

Kenan Kayhan da geçen yıl yaşanan su çekilmesinden eser kalmadığını su seviyesinin yükselerek kayalıkların etrafını kapladığını dile getirerek, “Bu bir noktada sevindirici bir durum. Tarımsal anlamda kuraklık yaşanmayacağının bir belirtisi” diye konuştu.