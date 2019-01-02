Sülalece organ bağışı

Tokat'ta aynı aileden 25 kişi, organ bağışına dikkat çekmek için toplu olarak tüm organlarını bağışladı.

Aslen Tokat'ın Turhal ilçesinden olan tanınmış ailelerden Özçelik ailesinin erkekleri, yaptıkları farkındalık çalışmasıyla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye'nin dört bir yanında yaşıyor olmalarına rağmen her ay kendilerine özel olarak düzenledikleri organizasyonla bir araya gelen ailenin son buluşma noktaları memleketleri Tokat oldu. Tokat'ın Turhal ilçesinde bir araya gelen Özçelik ailesinden 25 kişi, Sağlık Bakanlığı'nca çağrısı yapılan organ bağışı kampanyasına destek olmak için tüm organlarını bağışladı. Tokat'ın Zile ilçesinde sağlık personeli olarak görev yapan 40 yaşındaki Meftun Özçelik, "Organ bağışının insanlığa çok büyük faydası olduğunu düşünüyoruz. Kendim de sağlık personeli olduğum için organ bağışına ihtiyacı olan insanlarla sık sık karşılaşıyorum. Biz her ay düzenli olarak Türkiye'nin çeşitli noktalarında bir araya gelen, bağları çok güçlü bir aileyiz. En son buluşmamızı da memleketimizde Tokat'ın Turhal ilçesinde gerçekleştirdik. Normalde 30 kişiyiz ama son buluşmaya 25 kişi katıldı. Bir araya gelen aile fertlerimize bu durumu ve önemini anlattım. Hemen organize olduk ve sağ olsunlar topluca organ bağışı yaparak bakanlığımızın kampanyasına destek verdik. Toplum üzerinde bir farkındalık oluşturmaya yönelik olarak yaptığımız bu bağışa diğer ailelerden de katılım bekliyoruz" şeklinde konuştu.