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Sulama kanalına uçan otomobilin sürücüsü yaralandı

Tokat’ta Organize Sanayi Bölgesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu.

Tokat'ta Organize Sanayi Bölgesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada sürücüsü hafif şekilde yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, A.K.(30) idaresindeki 60 HE 425 plakalı otomobil, Tokat Organize Sanayi Bölgesi Bölgesinde bulunan 112 İstasyonu önündeki kavşakta kontrolden çıktı. Kontrolden çıkan otomobil daha öncesinde sulama maksatlı kullanılan refüj içindeki kanala uçtu. Kazada otomobilin kadın sürücüsü yaralandı. Çevredeki vatandaşların müdahalesiyle araçtan çıkarılan sürücü A.K., ambulansla Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Sürücünün hafif sıyrıklarla atlattığı kazayla ilgili polis inceleme başlattı.

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