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“Suluhan Çocuk Müze Okulu” Projesinde Restorasyon Çalışmaları Başladı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın (OKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Suluhan Çocuk Müze Okulu” projesinde restorasyon çalışmaları başladı.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın (OKA) 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında destek almaya hak kazanan “Suluhan Çocuk Müze Okulu” projesinde restorasyon çalışmaları başladı.


Tokat Müze Müdürlüğü kontrolündeki proje ile tarihi Sulusokak'ta bulunan tescilli Suluhan restore edilerek, çocukların kültür sanat eğitimi alacağı Müze Okuluna dönüştürülecek ve 24 ay sürecek proje tamamlandığında, farklı yaş gruplarından halkın da, sosyal donatılar aracılığıyla, sanat eserlerinin niteliğini ve görsel algılama deneyimini yerinde inceleyeceği etkin bir mekân olarak hizmet verecek.


Tokat Turizmine Kazandırılacak


Kitabesi olmadığı için yapılış tarihi bilinmeyen Suluhan, 1900 yıllarda kısa bir dönem cezaevi olarak kullanılmış, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1957 yılında restore edilerek bir dönem öğrenci yurdu olarak kullanılmıştır. Suluhan, 1997-2015 yılları arasında da Tokat Belediyesi Aşevi olarak faaliyet göstermiştir.


Tokat için tarihi yapı niteliği taşıyan bu yapının kente yeniden kazandırılması ile mevcut ve tarihi niteliğe sahip ticari ve kültürel kentsel değerlerin kente ve kentliye hatırlatılması, kentin tanıtımının bir parçası haline getirilmesi ve yeni kentsel değer yaratılarak kentin ticari hayatına katılması sağlanacak. Böylelikle kültürel mirasın yaşatıldığı ve tanıtıldığı bir ortam oluşturularak, Tokat'ta turizmin geliştirilmesine katkı sağlayacak.

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