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Sulusaray'da silah kaçakçılarına operasyon

Tokat’ın Sulusaray ilçesinde Jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah, şarjör ve mermi ele geçirildi.

Tokat'ın Sulusaray ilçesinde Jandarma tarafından şüphe üzerine durdurulan otomobilde yapılan aramada 2 adet ruhsatsız silah, şarjör ve mermi ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler; Sulusaray alınan bir istihbaratı değerlendirerek ilçede bulunan Sarıyaprak köyü yol ayrımında şüpheli bir aracı durdurdu. Şüpheli araçta yapılan aramada araç içerisinde bulunan 2 şüpheli şahıs ile birlikte 2 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjör ve mermiler ele geçirildi. Yakalanan malzemelere Jandarma tarafından el konulduğu, şüpheli şahısların ise tamamlanan işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldığı bilgisine ulaşıldı.

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