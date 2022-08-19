İhlas Haber Ajansı

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Susuz kalan köpeğe eliyle su içirdi

Tokat’ta belediye çalışanın köpeğe eliyle su içirdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Tokat'ta belediye çalışanın köpeğe eliyle su içirdiği anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.


Erbaa Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan Rasim Dal, süs havuzunun temizliğini yaparken yanına gelen sahipsiz köpeğin susadığını fark etti. Sıcak havada susuz kalan köpeğe Dal, havuzdan eliyle aldığı suyu içirdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Sosyal medyada paylaşılan ve kısa sürede ilgi gören görüntüler izleyenlerin yüreklerini ısıttı.

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