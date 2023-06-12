Takla atan araç karşı şeride geçti: 1'i çocuk 4 kişi yaralandı

Tokat'ta takla atan araç karşı şeride geçti, araçta bulunan 1'i çocuk 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Tokat Niksar Karayolu'nda tek taraflı olarak gerçekleşti. Niksar'dan Tokat istikametine gitmekte olan B.Ö. (29) idaresindeki 01 AEN 658 plakalı araç, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda takla attı. Takla atan araç, yol kenarında bulunan bariyerleri aşarak karşı şeride geçti. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan yaralılara ilk müdahalenin yapılmasının ardından sürücü B.Ö. ve araçta bulunan aynı aileden A.Ö. (29), M.A.Ö. (1), H.Ö.(76) isimli yaralılar Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.