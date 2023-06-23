İhlas Haber Ajansı

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Takla atan araçta 1 kişi hayatını kaybetti: 1'i ağır 4 yaralı

Tokat’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı.

Tokat'ta direksiyon hakimiyetini kaybeden araç takla attı. Araçta bulunan 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 4 kişi yaralandı.


Edinilen bilgilere göre kaza, sabah saat 05.10 sularında gerçekleşti. Turhal istikametinden Tokat istikametine seyir halinde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Fiat marka 34 HS 8506 plakalı araç, Tokat Merkeze bağlı Çerçi köyü mevkiinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından 4 yaralı hastaneye kaldırılırken araçta bulunan Zarife Kurt hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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