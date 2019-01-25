Tam kontağı çevirecekken duyduğu sesle irkildi

Tokat'ta otomobiline binen esnaf duyduğu sesle motoru çalıştırmaktan vazgeçmesi yavru kedinin hayatını kurtardı.

Tokat'ta aracın motor kısmındaki sıcaklıktan faydalanarak soğuktan korunmaya çalışan yavru kedi sürücünün dikkati sayesinde son anda kurtarıldı. Meydan Çarşısı esnaflarında Osman Toğaç, otomobiline binerek çalıştırmak istediği sırada motor kısmından gelen kedinin sesini fark etti. Aracından inerek motorun kaputunu açan Toğaç, yavru kediyi bulunduğu yerden çıkarmaya çalıştı. Çevredeki esnaflarında müdahale ettiği olayda yavru kediyi bulunduğu yerden çıkaramayan Toğaç, Tokat Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi.

Yavru kediyi motorun alt kısmında çıkaramayan itfaiye erleri aracın altına demir çubuklar vurarak kedinin çıkmasını sağladı. Kısa bir süre sonra korkan yavru kedinin tekrar otomobilin motoruna girmesi sonucu itfaiye ekipleri oksijen tüpüyle müdahale yaptı. Oksijen tüpünün sesinden korkarak araçtan çıkan kediyi itfaiye eri yakaladı. Sevimliliğiyle dikkat çeken kedi esnafın iş yerine bırakıldı.

Esnaf Osman Toğaç, yaşadığı o anları anlatarak, “Hastaneye gidecektim arabama bindim kedinin sesini duydum. Aracı çalıştırmadım bir zarar gelmesin diye. İtfaiyeye haber verdim. Sağolsun onlarda geldi sağ salim kurtardılar. Bizde rahat ettik” dedi.