Tam teçhizatlı defineciler suçüstü yakalandı

Tokat'ın Almus ilçesinde kaçak kazı yapan 6 defineci, çalışma yaptıkları yerde tüm teçhizatlarıyla birlikte suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Almus ilçesine bağlı Ormandibi köyünde izinsiz kazı yapan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Gerçekleşen operasyonda 6 şüpheli şahıs, kazı yaptıkları bölgede beraberinde teçhizatları ile birlikte suçüstü yakalandı. Olay yerinde yapılan aramada; 3 adet delici hilti ucu, 1 adet kırıcı hilti ucu, 1 adet çelik çivi, 1 adet akü takviye kablosu, 1 adet akü, 5 metre musluk hortumu, 1 adet jeneratör, 1 adet hilti, 2 adet 15 litrelik boş kova, 104 metre elektrik kablosu, 1 adet duy, 1 adet ampul, 2 adet inşaat küreği, 3 adet kazma, 2 adet balyoz, 1 adet manivela ele geçirildi.

Şüphelilerin ifadelerinin alınmasına müteakip çıkarıldıkları adli makamlarca serbest bırakıldı.