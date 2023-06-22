Tapulu arazisinde bulunan şelaleyi turizme kazandırdı

Tokat'ta bir vatandaş tapulu arazisinde yer alan şelaleyi turizme kazandırdı, ziyaretçi akınına uğrayan şelalenin ücretsiz gezilmesine izin veren girişimci şelale çevresinde kurduğu çardakları ise ziyaretçilere kiralıyor.

Tokat'ın Pazar ilçesine bağlı Ocaklı köyünde bulunan Ocaklı şelalesi doğal güzelliğiyle mest ediyor. Hafta sonu vatandaşların doğayla zaman geçireceği bir yer olarak gördüğü şelaleye bayram öncesi ilgi arttı. Celalettin Şahin'in tapulu arazisinde bulunan şelale, çevre illerden gelen vatandaşlarda ilgisini çekiyor.

"Keşfedilmemiş bir yer"

Ocaklı şelalesinin keşfedilmemiş güzellik olduğunu belirten Fahrettin Çiçek, "Ben aslen Orduluyum, oğlum burada görev yapıyor. Tokat'a gelmişken şelaleyi görelim dedi. Bana çok ilginç ve güzel geldi. Hiç keşfedilmemiş bir yer. Türkiye'nin birçok noktasında şelale var ama burada şelale olacağını hiç tahmin etmiyordum. Burada piknik alanı da var, gayet güzel burası. Duyduğuma göre burası şahıssa aitmiş çok güzel buranın tanıtılmaya ihtiyacı var" dedi.

"Orman yangınlarından sonra insanlar burayı tercih etmeye başladı"

Şelalenin bulunduğu arazinin sahibi Celalettin Şahin, yaz günlerinde ailelerin burada serinleyeceği, şehirden kaçacağı bir yer olarak burayı ayarladık. Burası doğal bir oluşum Akdağ'dan çıkan su buradan akıyor. Buradan arazilere ve doğaya güzellik katarak Yeşilırmağa karışıyor. İnsanların ilgisi son 3 yıldır çok yoğun buraya, orman yangınlarından sonra insanlar burayı tercih etmeye başladı. Bayram tatillerinde burası çok yoğun oluyor. Şelalenin koruması, bakımı bütünüyle bana ait durumda elimden geldiğince sahip çıkıyorum. Genellikle il dışından gelenler oluyor" şeklinde konuştu.

"Doğayla baş başa kalınabilecek bir yer"

Çevresinde bulunan kişilere tavsiye edeceğini belirten Meryem Arıcı, "2 yıldır burada üniversite okuyordum. Gitmeden burayı gezmek istedim. Burası çok güzel doğa harikası bir yer. Piknik yapılabilecek, doğayla baş başa kalınabilecek bir yer burası herkese önereceğim" diye konuştu.

"Hafta sonları vakit buldukça buraya geliyoruz"

Şelalenim güzelliğinin gizli kaldığını belirten Yasin Polat, "Güzel bir yer hafta sonları arkadaşlarla geliyoruz, Ballıca mağaralarına da yakın gezme imkanımız fazla burada. Hafta sonları vakit buldukça buraya geliyoruz" şeklinde ifade etti.