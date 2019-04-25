Taraftarlar Tokatspor için kamera karşısına geçti

Lig Kırmızı Grupta düşme hattında olan Tokatspor'a destek vermek için taraftarlar ekran karşısına geçerek 'Son 180 Dakika' klibini hazırladı.

Sezon başından beri zor günler yaşayan Tokatspor, Türk Futbolunun yıldız isimlerinden birisi olan Oktay Derelioğlu'nun takımın başına geçmesiyle birlikte ivme kazandı. Son maçlarında aldığı puanlarla düşme hattından kurtulmayı hedefleyen takımları için taraftarlar hazırladıkları destek klibiyle ekran karşısına geçti. "Son 180 dakika" isimli destek videosuyla Tokatsporlu futbolculara moral vermek isteyen taraftarlar, kenetlen hashtagi ile bu klibi sosyal medyada paylaştı. Onbeşliler Tokatspor Taraftar Grubundaki taraftarların rol aldığı video kısa zamanda birçok futbolsever tarafından paylaşıldı.