Tarihi han, Türkiye'nin ilk çocuk müzesi olacak

Tokat'ta tarihi Sulu Han'ın Türkiye'nin ilk çocuk müzesi olması için başlatılan restorasyon çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Türkiye'nin ilk “Çocuk Müzesi” olma özelliğini taşıyacak olan handa devam eden restorasyon çalışmalarını yerinde inceledi. Atıl durumdaki tarihi mekanın çocukların kültür sanat eğitimi alacağı bir merkeze dönüştürüleceğini belirten Vali Balcı, “Sulu Han'da restorasyon çalışmaları hızla devam ediyor. Burayı en kısa zamanda ‘Çocuk Müzesi' olarak Tokat'ımızın, Tokatlı çocuklarımızın ve hemşerilerimizin hizmetine açacağız. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

Sulu Handa Tokat Valiliği ile Tokat Belediyesi öncülüğünde restorasyon çalışmaları yaklaşık 1.5 yıl önce başlatıldı. 1957 yılında restore edilerek bir dönem öğrenci yurdu olarak kullanılan Han, 18 yıl Tokat Belediyesi Aşevi olarak faaliyet gösterdi.