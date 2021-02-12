İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Tarihi köprü yanında kitap okuma etkinliği

Tokat’ın Erbaa ilçesinde “Tarihi Mekanda Kitap Okuma” etkinliği kapsamında etkinlik düzenlendi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde “Tarihi Mekanda Kitap Okuma” etkinliği kapsamında etkinlik düzenlendi.


Tokat'ın Erbaa ilçesinde Gençlik Merkezi üyelerinin ev sahipliğinde “Ayda Bir Aynı Gün Aynı Faaliyet” Okuma etkinliği düzenlendi. Tarihi Boğazkesen köprüsü yanında gerçekleştirilen etkinliğe gençler ilgi gösterdi. Erbaa Gençlik Merkezi Müdürü Göksen Tokatlıoğlu, “Tarihi Mekânda Kitap Okuma” faaliyetine ev sahipliği yaptıklarını ifade ederek, “Geçen hafta çevre temizliği yaptığımız ve ilçemizin önemli tarihi alanlarından olan, Kale Boğazı'nda bu hafta kitap okuma faaliyeti gerçekleştirerek gençlerimiz ile farkındalık oluşturduk” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.