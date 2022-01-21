Tarım lisesinde karne heyecanı

Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi kampüsünde "Tarım Lisesi" olarak da bilinen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde öğrenciler karne heyecanı yaşadı.

TOGÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi konferans salonunda gerçekleşen karne töreni Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali'nin katılımı ile yapıldı. Rektör Şahin, bir yıl içerisinde tamamlanması planlanan Spor Lisesi ile TOGÜ MTAL'nin yeni binada eğitim göreceklerini ve bu binanın tamamen meslek liselerine ait olacağı müjdesini verdi. Tokat Valisi Ozan Balcı ise öğrencilere çok kitap okumalarını, bilişim konusunda kendilerini geliştirmelerini, spor faaliyetlerine önem vermelerini ve tarım konusunda kendilerini geliştirmeleri tavsiyesinde bulundu. Vali Balcı, Tarım Teknoparkın en kısa zamanda faaliyete geçeceğini bu sayede öğrencilerin kendilerini geliştirmelerinde büyük yol kat edileceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardında öğrencilere karnelerini verildi.