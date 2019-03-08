Tarlada çapa yapan kadınlara pastalı sürpriz kutlama

Tokat'ta tarlada çapa yapan kadınlara 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla pastalı sürpriz kutlama yapıldı.

Tokat'ta Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerden ilkinde tarlada çalışan kadınlara sürpriz yapıldı. Tokat'a bağlı Büyükyıldız köyünde tarlada çalışan kadınlar için İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından hazırlanan 3 katlı pasta tarlaya taşındı. Tarlada çalışırken pastalı kutlama ile karşılaşan kadınlar farklı bir sevinç yaşadı. Birlikte yaş pasta kesen kadınlardan bazıları ilk defa Kadınlar Günlerinin kutlandığı için mutlu olduklarını söyledi. İl Özel İdaresi Genel Sekreter Recep Gökçe, Kadınlar Günü'nde de kadınların elinde çapa ile alın teri döktüğünü ifade ederek, "Bizler de bu bölgede çalıyoruz. Sizleri ziyaret ederek gününüzü kutlamak istedik" dedi.

Tarlada çapa yapan kadınlardan 66 yaşındaki Fatma Tuna, Kadınlar Günü'nün ilk kez kutlandığını belirterek, "Düğünümde yaş pasta kesilmemişti, ilk kez yaş pasta kestim. Bu etkinliği düzenleyenlere teşekkür ederim" diye konuştu.

Tokat'ta 4'üncü Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezi açıldı

Öte yandan Tokat'ta 8 Mart Kadınlar Günü dolayısıyla Tokat Belediyesi tarafından TOKİ'de 4. Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı törenle yapıldı. Kadınların oldukça yoğun ilgi gösterdiği programda konuşma yapan Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezlerinin adeta bir okula dönüştüğünü ifade ederek, "Bu merkezlerimizde kreşinden tutun da spor alanına kadar, kurs salonlarından tutun da el becerilerini geliştirecek alanlara kadar birçok imkan sunuluyor. Bu anlamda Hanımeli ve Kültür Sanat Merkezlerimiz birer okul oldu" dedi.

Konuşmaların ardından kurdele kesilerek Hanımeli Kültür ve Sanat Merkezinin açılışı yapıldı.

Kadın muhtar adayı: "Ben silah için değil hizmet için varım”

Tokat'ta 8 Mart Kadınlar Günü'nde dikkat çeken bir başka ayrıntı ise Zeynep Şahin isimli kadın muhtar adayı oldu. Güneşli Mahallesi muhtar adayı olan Zeynep Şahin, mahallesinde kadınları ziyaret ederek çam fidanı hediye etti. Şahin, 5 kadının muhtar adayı olduğu Tokat'ta ilk kadın muhtar olmayı arzu ettiğini belirterek, "Erkekler kadın muhtara karşı gibi duruyorlar. Eğitim esasen anne ile başlar. Ailede en iyi eğitimci anneler bayanlardır. Ben o amaçla aday oldum. Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla komşularıma çam fidanı dağıttım. Fikirlerimi söyleyerek kendimi tanıttım" dedi.

Erkeklerin bir çoğunun silah ruhsatı alabilmek için muhtar adayı olduğunu ileri süren Şahin, "Ben silah için değil hizmet için varım" diye konuştu. Şahin, Tokat'ın ilk kadın muhtarı olması durumda kurban keseceğini sözlerine ekledi.