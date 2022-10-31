Tartışma sonunda yanında oturan kişiyi bıçakladı

Tokat'ın Erbaa ilçesinde bir şahsın parkta otururken ayağa kalkıp yanındaki kişiyi bıçakladığı anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay; Erbaa Cumhuriyet Meydanında yaşandı. Sedat B. (36) İle Salih A. (45) parkta otururken iddiaya göre alacak verecek meselesi yüzünden aralarında tartışma çıktı. Salih A. bir anda oturduğu yerden kalkarak Sedat B.'ye arka cebinden çıkarttığı bıçakla saldırdı. 3 bıçak darbeleri ile yaralanan şahsa sağlık ekipleri müdahale etti. Bıçaklama anı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Erbaa Devlet Hastanesine kaldırılan şahsın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.