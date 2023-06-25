Tartıştığı arkadaşını öldüren şahıs tutuklandı

Tokat'ta tartıştığı arkadaşını av tüfeğiyle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün gece saatlerinde Zile ilçesinde yaşandı. Kürşat Sefa Altunten (30), 4 arkadaşıyla birlikte Minareisağır Mahallesi'nde bulunan bağ evine gitti. Arkadaşlarıyla sohbet ederken Altunten, K.Y. (28) ile tartıştı. Tartışmanın ardından 4 arkadaş bağ evinden ayrıldı. K.Y. bağ evinden ayrıldıktan sonra yolda gördüğü Altunten'e otomobilinde bulunan av tüfeğiyle ateş etti. Yaralanan Altunten ihbar üzerine 112 ekipleri tarafından Zile Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralı olan genç, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından gece saatlerinde yakalanan K.Y. gözaltına alındı. K.Y., sabah saatlerinde Zile adliyesindeki işlemlerinin ardından tutuklandı.