Tatbikatta depremden böyle korundular

Tokat'ta düzenlenen deprem tatbikatında öğrenciler sıralarının yanına dizüstü çökerek kendilerini korumaya çalıştı.

Birinci derece deprem kuşağında yer alan Tokat'ta 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısı ile tatbikat düzenlendi. Fevzi Çakmak Ortaokulu'nda yapılan deprem anı ve tahliye tatbikatına AFAD, UMKE, Sağlık ve itfaiye ekipleri katıldı. Senaryo gereği deprem alarmı verildi. Öğrenciler sıralarının yanlarında çömelerek depremin geçmesini bekledi. Tehlike geçti ikazı ile birlikte öğrenciler toplanma alanında buluştu. Yaralı olan veya sınıftan çıkamayan öğrenciler için arama kurtarma ekibi oluşturuldu. Okul içerisinde yaralı olduğu belirlenen 1 öğrenciye müdahale edildi ve tahliye işlemi gerçekleştirildi Sedye ile okuldan çıkartılan öğrenci ambulansa alındı. AFAD ekipleri öğrencilere deprem anında yapılması gereken kuralları anlatması ile son buldu.

Programın sonunda Tokat Valisi Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, AFAD İl Müdürü Süleyman Yiğit öğrencilerle bir araya gelerek hatıra fotoğrafı çektirdi.