Tatil yolundaki ailenin otomobili yanarak kullanılmaz hale geldi

Bayram tatili için Tokat'a giden ailenin aracı seyir halindeyken yanarak kullanılmaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kurban Bayramı tatili için İstanbul'dan Niksar'a giden A.İ.D. ve ailesinin bulunduğu otomobil, Kuyucak Köyü yolunda seyir halindeyken yanmaya başladı. Araçtan dumanlar yükseldiğini gören A.İ.D., aracını kenara çekerek ailesiyle birlikte aşağı indi. Ailenin araçtan inmesinden kısa süre sonra otomobil alev alev yandı. İhbar üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu otomobilden yükselen alevler söndürüldü. Uzun süre soğutma çalışmasının yapıldığı otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.