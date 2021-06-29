TBMM Başkanı Şentop: "Türkiye artık anayasa tartışmasında ilkesel bazda tartışmalar dönemini kapatmalı"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye artık anayasa tartışmasında ilkesel bazda tartışmalar dönemini kapatmalı" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi (TOGÜ) Yerleşkesi 15 Temmuz Konferans salonunda II. Uluslararası Uygulamalı İstatistik Kongresi açılış törenine katıldı. Kongrede konuşma yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, günümüzde çevre bilimlerinden ekonomiye, birçok alanda istatistik verilerin önemine değindi. Başkan Şentop, hükümetlerin karar mekanizmalarında da istatistik verilerin önemli olduğunu ve istatistik biliminin hayatımızı şekillendiren bir dal olduğunu ifade etti. Osmanlı arşivlerinde geniş istatistik belgeler bulunduğunu söyleyen TBMM Başkanı Mustafa Şentop, iktisadi, idari, hukuki ve askeri verilerin bu anlamda öneminden bahsederek karar aşamasında bu verilerin önemli olduğuna değinerek, istatistik verilerin insanların güven duygusunu pekiştirdiğini vurguladı.

"Türkiye artık anayasa tartışmasında ilkesel bazda tartışmalar dönemini kapatmalı"

Kongrenin ardından Tokat Valisi Ozan Balcı'yı makamında ziyaret eden TBMM Başkanı Şentop, basın mensuplarının sorularını cevapladı. 4. Yargı paketinin mecliste komisyondan geçtiğini belirten Şentop, bu hafta Makine Kimya Kurumu ile ilgili düzenlemenin görüşüleceği söyledi. TBMM Başkanı Şentop, sivil anayasa ile ilgili sorulara, “Türkiye uzun zamandır adı konulmamış bir anayasa tartışması yaşıyor. Bu niçin söylüyorum bazı siyasetçiler, bazı siyasi partiler bir hükümet sistemi değişikliği öneriyorlar. Bazı siyasi partilerin güçlendirilmiş iyileştirilmiş parlamenter sistem önerisi var. Bu ancak anayasa değişikliği ile mümkün olabilecek bir şey. Dolayısı ille parlamenter sistem başkanlık sistemi tartışması varsa bu bir anayasa tartışmasıdır. Dolayısı ile Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisi ile gelin o zaman yeni bir anayasa yapalım demek. Anayasayı kısmen tartışacağına gelin hep beraber anayasayı yeni bir anayasa olarak, darbe, 12 Eylül anayasasını değiştirerek yeniden sivil vatandaşlarımızın oyları ile belirlenen bir parlamentonun yapacağı Anayasa olsun demiştik. Bu konu da çalışmalar var. Benim beklentim ilkeler bazında, perspektifler bazında değil madde madde herkesin somut önerisini ortaya koyması. Çünkü 2011 seçimlerinden sonra da yeni Anayasa tartışması vardı. 2011 sonlarında bir uzlaşma komisyonu kurulmuştu. Bende o komisyonda AK Partiyi temsilen görev yapanlardan birisi idim. Orada siyasi partilerin somut önerileri ortaya çıktı. Mesela ‘Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' dediğimizde genel olarak herkes kendisine göre bir şey anlıyor. Parlamentonun daha güçlendirildiği bir sistem gibi anlıyorlar. Aslında öyle değil tam tersi, güçlendirilmiş parlamenter sistem literatürde var. Yürütmenin güçlendirildiği bir sistem, parlamentonun değil. Nasıl güçlendiriliyor? Hükümetin kuruluşu kolaylaştırılıyor. Salt çoğunlukla değil alelade çoğunlukla kuruluyor. Düşmesi zorlaştırılıyor, düşürmek için gen soruda oy sayısı artırtılıyor. Onun dışında bir alternatif bulduğunuzda hükümeti düşürüyorsunuz. Bunlar güçlendirilmiş parlamenter sistemin özellikleri. Mesela kanunların çıkması kolaylaştırılıyor. Güçlendirilmiş parlamenter sistem parlamentonun değil hükümetin güçlendirildiği parlamenter sistemdir. Ama böyle isimler üzerinden konuştuğumuzda herkes için doldurabiliyor. Öyle değil. Türkiye artık ilkesel bazda tartışmalar dönemini kapatmalı anayasa tartışmasında. Bunu yerine somut, madde madde nasıl bir hükümet sistemi öngörülüyor. Cumhurbaşkanın konumu ne olacak, hükümet nasıl kurulacak? Tüm bunları içeriden temennilerden ibaret değil somut metinlerin ortaya çıkması lazım. Bunun üzerinden siyasi partiler önerilerini ortaya koyduktan sonra bunlar uzlaştırılabilir mi? Uzlaştırılamaz mı? Bakmak lazım. Önerileri görmek lazım. Henüz öyle öneriler yok. Çok afaki ilke düzeyinde soyut önerilerle konuşuyoruz. Devam ediyoruz" diye konuştu.

Başkan Şentop, basın açıklanmasının ardından Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu'nu makamında ziyaret etti.