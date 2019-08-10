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Tedavi edilen 2 leylek doğaya bırakıldı

Tokat’ta yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan 2 leylek yaklaşık iki hafta süren tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.

Tokat'ta yaralı halde bulunarak tedavi altına alınan 2 leylek yaklaşık iki hafta süren tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakıldı.


Tokat'ın Turhal ve Pazar ilçelerinde vatandaşlar tarafından yaralı halde bulunarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne bildirilen 2 leylek görevliler tarafından teslim alınarak tedavisine başlandı. İl Müdürlüğü bünyesinde veterinerler hekimler tarafından tedavi ve rehabilitasyon sürecini tamamlayan leylekler bulundukları bölgede doğaya bırakıldı. Leyleklerin ilerleyen süreçte durumlarını kontrol etmek ve göç yollarını belirleyebilmek amacıyla ayaklarına halka takıldığı bildirildi.

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