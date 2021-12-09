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Tek katlı ev alevlere teslim oldu

Tokat’ın Niksar ilçesinde tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Tokat'ın Niksar ilçesinde tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.



Edinilen bilgiye göre yangın; Niksar ilçesine bağlı Tahtalı köyde akşam saatlerinde meydana geldi. Tek katlı evinin yan tarafında bulunan yerde hamur işi yapıldığı sırada baca alev aldı. Yangın binanın çatısına sıçraması sonucu biranda büyüdü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine Niksar Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde tek başına yaşayan Remziye Akkuş (75) yangını yara almadan atlatırken, tamamen yanan ev kullanılamaz hale geldi. Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

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