"Telefonla dolandırılanlar polise değil dolandırıcıya inanıyor"

Tokat İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, muhtarlarla yapılan toplantıda telefonla dolandırıcılık olaylarına dikkat çekerek, "Vatandaşın dolandırıldığını fark ediyoruz diyoruz 'para yatırma, sizi arayanlar polis değil' diyoruz. Bize inanmıyorlar telefon eden şahsa inanıyor 'parayı yatıracağım ben' diyor. Telefonla arayan dolandırıcılar sert konuşuyorlar, arka fondan telsiz sesi geliyor. Bizim insanımız da hemen inanıyor" dedi.

Tokat polis lokalinde 'Huzurlu ve Güvenli Tokat İçin Mahalle Muhtarları Buluşması' İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu başta olmak üzere daire müdürleri ve muhtarların katılımı ile yapıldı. Toplantıda muhtarlar mahallelerinde gördükleri sorunları dile getirirken, çözüm yolları arandı. Yapılan tüm uyarı ve bilgilendirmelere rağmen halen telefonla dolandırıcılık olaylarına rastladıklarının altını çizen Müdür Topaloğlu, mahalle muhtarlarını vatandaşları bilgilendirmeleri için uyardı.

"Hiçbir kolluk görevlisi para istemez"

Hiçbir kolluk görevlisinin kimseden para istemeyeceğine dikkat çeken Topaloğlu, "Vatandaşın dolandırıldığını fark ediyoruz diyoruz 'para yatırma, sizi arayanlar polis değil' diyoruz. Bize inanmıyorlar telefon eden şahsa inanıyor 'parayı yatıracağım ben' diyor. Telefonla arayan dolandırıcılar sert konuşuyorlar, arka fondan telsiz sesi geliyor. Bizim insanımızda hemen inanıyor. Böyle bir şey yok polis kimseden para istemez. Bunu kendi mahallenizdeki insanlarla görüşün. Yazık, emekli ikramiyesini almış dolandırıcılara veriyor. Birçoğunu para yatırmadan engelledik. Cuma hutbelerinde söylendi, sizlerin vasıtası ile söyledik, broşürler dağıttık. Polis para istemez, para isteyen polis değildir. Bunu herkese söyleyin. 'Yok efendim terör örgütüne üye imiş' Polis böyle şeyleri telefonda söylemez. Polis merkezine çağırır böyle bir şey varsa" diye konuştu.