Temizlik ekiplerinin “yaprak" mesaisi kolaylaştı

Tokat'ta, sonbaharda yoğun mesai yapan belediye temizlik ekiplerinin işini "yaprak üfleme" makinesi kolaylaştırıyor.

Sonbahar doğal güzellikleri ile insanları mest ederken, temizlik ekipleri için yoğun emek ve mesai anlamına geliyor. Hazan mevsiminde yaprak dökümünün zirve yaptığı kasım ayında belediye ekipleri park ve bahçelerde temizlik yapıyor. Tokat Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri zamandan kazanarak kısa sürede daha çok alanı temizleyebilmek için teknolojik aletler kullanıyor. Yaprak üfleme makinesi ile bir araya toplanan sonbahar yaprakları ekipler tarafından çöp kutularına konularak kaldırılıyor. Temizlik ekibinden Bekir Ekşi, sonbahar mevsimi ile birlikte yoğun bir mesai yaptıklarını söyledi. Kent merkezinde bulunan 140'a yakın parkta temizlik yaptıklarını ifade eden Ekşi, üfleme makinesinin işlerini kolaylaştırdığını ifade ederek, “Bu makine sayesinde önceki yıllara göre işlerimiz daha kolaylaştı. Üfleme makinesi süpürgelerden daha iyi iş görüyor. Kısa zamanda daha fazla iş yapma imkanımız oluyor” diye konuştu.