Tokat'ta yüz yüze eğitimin ilk gününde 40 dakikalık teneffüste öğrencilere üzüm tarhanası ikram edildi.

Tokat'ta ilkokul birinci sınıf, okul öncesi ve özel eğitim öğrencileri olmak üzere toplam 16 bin 050 öğrenci yüz yüze eğitime başladı. 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulunda düzenlenen programa Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Küçükali katıldı. Okulda sınıfları gezen Vali Balcı ile Başkan Eroğlu, öğrencilere başarılar diledi. Öğrencilere kitap hediye eden Vali Balcı, yeni eğitim öğretim döneminin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını diledi. Başkan Eroğlu ise çocukların okullarındaki ilk günleri tatlı geçsin, ağızları tatlansın diye Tokat'ın üzüm tarhanasından ikram ettiklerini kaydetti. Müdür Küçükali ise yüz yüze eğitimle beraber uzaktan eğitim de devam edeceğini okullarda tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

İlk derste korona virüs anlatıldı

Anaokulu öğrencilerine yüz yüze eğitimin ilk dersinde öğretmenleri tarafından korona virüs anlatılarak doğru şekilde el yıkama yöntemleri uygulamalı olarak öğretildi.