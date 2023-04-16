Termometreler 32 dereceyi gösterdi vatandaşlar parklara akın etti

Tokat'ta araç termometreleri 32 dereceyi gösterdi. Etkili olan sıcak hava sonrası vatandaşlar serinlemek için parklara akın etti.

Tokat'ta ilkbahar mevsiminin başlamasıyla havalar ısınmaya başladı. Kış aylarında soğuk havanın etkisinde kalan Tokat'ta öğlen saatlerinde termometreler gölgede 22 derece ölçülürken araç termometreleri ise 32 dereceyi gösterdi. Sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlar ise parklara akın etti. Parklarda ağaçların gölgesinde oturan vatandaşlar sıcak havanın keyfini çıkardı.

"Bahar havası olunca çocuklar parklara çıktı"

Sıcak havayı fırsat bilerek parka gelen Fahrettin Aydın, "Kıştan yeni çıktık, hava bugün 32 dereceye yakın günümüzü ırmak kenarında geçirelim dedik. Bahar havası olunca çocuklar parklara çıktı, gençler geziyor" dedi.

"Herkes dışarı çıkmış"

Parkta oturmakta olan Sude Özeken, "Bugün hava çok güzel bunu değerlendirmek istedik. Çok soğuk havalardan çıktık. Herkes dışarı çıkmış, iki gündür hava çok güzel inşallah hep böyle devam eder" şeklinde konuştu.