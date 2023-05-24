Tescilli Erbaa Yaprağına QR kodlu denetim

Erbaa'nın tescilli ürünü "Erbaa Narince Bağ Yaprağı"na Erbaa Belediyesi tarafından logolu ve QR kodlu denetim yapılacak.

Erbaa ilçesinin en önemli marka değeri olan "Erbaa Narince Bağ Yaprağı" Coğrafi İşaret tescilini 2017 yılında Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası, Erbaa Belediyesi ve Erbaa Ziraat Odası işbirliği ile aldı. Tescil alınmasının ardından fırsatçılar Erbaa'ya ait olmayan yaprakları piyasaya sürdü. Erbaa Belediyesi, Erbaa Ticaret, Sanayi Odası ve Erbaa Ziraat Odası fırsatçıların önüne geçmek için adım attı. Erbaa'ya ait olan tescilli "Erbaa Narince Bağ Yaprağı" artık satıcıların tezgahlarında QR kod ve logolu olarak yer alacak.

"Erbaa'daki bu ürünün hak ettiği değeri biz vermek için bu çalışmayı yapıyoruz"

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl, Erbaa yaprağının Erbaa için göz bebeği niteliğinde olduğunu belirterek, "Bizler Erbaalı olarak ürünümüze gerek çiftçimize burada tabir yanlış olmayacak ama bir gözbebeğimize çocuğumuza sahip çıkmanın derdindeyiz. Biz burada yaptığımız çalışmalarda şunu ifade ediyorduk Erbaa toprağını iki katına çıkaramayız iki katı kadar yaprak üretemeyiz ama 20 liraya sattığımız yaprağı 40 liraya çıkarmanın derdine düşmemiz lazım, az emekle çok para kazanarak çiftçimizin köylümüzün Erbaalının ve Erbaa'daki bu ürünün hak ettiği değeri biz vermek için bu çalışmayı yapıyoruz. Bu çalışmada da inşallah marketlerde reyonlarda bu hologramla birlikte vatandaşlarımız güvenli bir şekilde Erbaa yaprağımı değil mi diye bi sorgulamaya girmeden kendi içerisinde, Erbaa yaprağının lezzetini direk almış olacak. Bu anlamda çiftçimizde Erbaa'nın esnafı da ticaret yapanı da burada yaşayan herkes de bu yaprağın ticaretini yapan herkes de kazanım elde edecek. Bu anlamda ticaret odasına bu özveriyle bu konuda çalışma yürütüp ortaklaşa hareket ettiğimiz için hem başta TSO başkanı ve yönetimine Ziraat Odası Başkanımıza ve ekip arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

"Üzerinde 'Erbaa Yaprağı' yazan ve hologram olmayan ürünleri satmayın"

Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Gökalp Çoşkun, Satış mağazalarının logosuz ürün satmama konusunda uyardığını belirterek, "Erbaa Yaprağı ambalaj ve paketlemesi yapan yerel işletmelerimizle ürünün marka değerinin korunması için diyalog sürecini başlattık. Erbaa Yaprağı ismini kullanarak farklı bölgelerde üretilen ürünlerin paketlenip kalitesiz ürünlerle yerel firmaların haksız bir rekabete uğradığını tespit ettik. Bugün itibari ile Erbaa Yaprağı üretimi yapan firmaları Erbaa Belediyesi ve Erbaa Ziraat Odamızla oluşturulan denetim ekipleri ile kontrol edeceğiz. Denetlemeler sonucunda geçerlilik alan firmalarımıza "Erbaa Yaprağı" logolu hologramlar teslim edeceğiz. Buradan ülke genelindeki tüm market ve perakende zincirlerine sesleniyorum. Üzerinde "Erbaa Yaprağı" yazan ve hologram olmayan ürünleri satmayın diyoruz Üzerinde Erbaa Yaprağı yazan her ürün Erbaa yaprağı değildir. Üzerinde Coğrafi Tescil işareti olan hologramlı ürünler denetimden geçmiş kaliteli Erbaa yapraklarıdır. Kaçak olarak Erbaa Yaprağı ismini kullanan firmalarla ilgili gerekli yaptırımlar yapılacaktır. Ürünümüzün marka değerini korumak için yaptığımız bu çalışmada tüketicilerin vereceği destek bizim için çok önemlidir. Buradan tüm tüketicilerimize seslenmek istiyorum. Marketten alacağınız paketli yapraklarda Erbaa ifadesi geçiyor ve hologram taşımıyorsa o ürün denetimsiz ve sahte üründür" dedi.