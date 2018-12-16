TFF 2. Lig: Tokatspor: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'un 17. haftasında, Tokatspor, sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Fatih Kestanlıoğlu, Cemalettin Gündoğdular, Egemen Savran
Tokatspor: Akın İsmail, Emrah, Azad, Bekir (Berat Tosun dk. 76), Noyan, Muhammed, Anıl
(İsa dk. 53), Berat, Recep (Barış dk. 63), Ramazan, Bilal
Fatih Karagümrük: Tarık, Amdülhamit, Fatih, Yiğitcan, Bilal, Murat, Ufuk, Selçuk (Gökay dk. 89 ?), Erkan, Youssef (Ramazan dk. 76), Serdar (Emir dk. 80 ?)
Yedekler: Murat Hocaoğlu, Murat Sarıgül, Hüseyin, Gökay, Ramazan, Burak, Emir
Teknik Direktör: Atilay Canel
Goller: Erkan (dk. 33) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Anıl, Recep, Azad, İsa, Berat (Tokatspor), Youssef (Fatih Karagümrük)