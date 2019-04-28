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TFF 2. Lig: Tokatspor: 0 - Konya Anadolu Selçukspor: 2

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta 33. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Konya Anadolu Selçukspor'a 2-0 mağlup oldu.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Burak Taşkınsoy, Ali Uğurtan Demirtaş, Sefa Özcan


Tokatspor: Cüneyt, Emrah, Azad, Onur, Noyan, Ömer Alp, Enes, Bekir, Erdem (Erhan dk. 41, Vedat dk. 82 ?), Recep, Bilal


Konya Anadolu Selçukspor: Alp, Kadir Kaan, Maksut, Recep, Samet (Burak dk. 56), Alpay, Sertan, Emre Torun (Yılmaz dk. 69), İbrahim, Egemen, Ahmet (Alpay Koldaş dk. 30)


Goller: İbrahim (dk. 19), Kadir Kaan (dk. 90) (Konya Anadolu Selçukspor)


Sarı kartlar: Noyan, Ömer Alp, Anıl, Azad, Bekir (Tokatspor), Kadir Kaan, Samet, Alpay, Emre Torun, Yılmaz, İbrahim, Alp (Konya Anadolu Selçukspor)

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