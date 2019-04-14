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TFF 2. Lig: Tokatspor: 1 - Bandırmaspor Baltok: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'un 31. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Bandırmaspor Baltok'la 1-1 berabere kaldı.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Armağan Çekilmez, Şenol Bektaş


Tokatspor: Akın İsmail, Emrah, Onur, Bekir (Erhan dk.62), Ömer, Enes (Berat Tosun dk. 82 ?), Anıl, Berat, Recep (Ömer Alp dk. 88 ?), Azad, Bilal


Bandırmaspor Baltok: Zülküf, Adem, Yusuf, Üstün, Mete, Timur (Samet dk. 46), Şevket, Taner, Cihan (Doğan dk. 57), Batuhan (Fatih dk. 88 ?), Hakan


Goller: Bilal (dk. 49), Tokatspor, Batuhan (dk. 76) (Bandırmaspor Baltok)


Sarı kartlar: Aza, Ömer, Anıl (Tokatspor), Cihan, Doğan (Bandırmaspor Baltok)

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