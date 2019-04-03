TFF 2. Lig: Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Adem Sarıtaş, Nurettin Dinçer Demir, Gökhan Coşar
Tokatspor: Akın İsmail, Emrah, Azad, Onur (Erhan dk. 90 ?), Berat, Ömer, Ömer Alp, Anıl, Doğan (Bilal dk. 72), Noyan (Vedat dk. 90 ?), Enes
Teknik Direktör: Turan İnce
Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Ersel, Mehmet, Erman, Ufukhan, Erhan, Abdurrahman, Mustafa (Onur dk. 46), Fatih (İsmail dk. 46), Sinan, Umut, Cem (Zafer dk. 76)
Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu
Gol: Emrah (dk. 46) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Berat, Azad, Noyan, Akın İsmail (Tokatspor), Mustafa, Ufukhan, Erman, İsmail (Manisa Büyükşehir Belediye Spor)