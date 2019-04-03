İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

TFF 2. Lig: Tokatspor: 1 - Manisa Büyükşehir Belediye Spor: 0

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup'ta oynanan 29. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Manisa Büyükşehir Belediye Spor'u 1-0 mağlup etti.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Adem Sarıtaş, Nurettin Dinçer Demir, Gökhan Coşar


Tokatspor: Akın İsmail, Emrah, Azad, Onur (Erhan dk. 90 ?), Berat, Ömer, Ömer Alp, Anıl, Doğan (Bilal dk. 72), Noyan (Vedat dk. 90 ?), Enes


Teknik Direktör: Turan İnce


Manisa Büyükşehir Belediye Spor: Ersel, Mehmet, Erman, Ufukhan, Erhan, Abdurrahman, Mustafa (Onur dk. 46), Fatih (İsmail dk. 46), Sinan, Umut, Cem (Zafer dk. 76)


Teknik Direktör: Mustafa Çapanoğlu


Gol: Emrah (dk. 46) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Berat, Azad, Noyan, Akın İsmail (Tokatspor), Mustafa, Ufukhan, Erman, İsmail (Manisa Büyükşehir Belediye Spor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.