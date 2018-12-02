TFF 2. Lig: Tokatspor AŞ: 1 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2.
Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Burak Pekkan, Hüseyin Can, Osman Baruk
Tokatspor AŞ: Akın İsmail, Hasan (Ramazan dk. 46), Emrah, Azad, Berat, Erhan, Noyan, Anıl, Bekir (Barış dk. 71), Recep, Bilal
Şanlıurfaspor: Ömer, Samet, Aykut, Harun, Oğuzhan, Sercan (Benhur dk. 64), Mehmet, Halil, Cebrail, Fevzi (dk. 79 Selim), Doğan (Ömer dk. 56)
Goller: Azad (dk. 90) (Tokatspor), Fevzi (dk. 45 pen.) (Şanlıurfaspor)
Kırmızı kart: Benhur (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Bekir, Emrah (Tokatspor AŞ), Samet, Benhur, Selim, Fevzi (Şanlıurfaspor)