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TFF 2. Lig: Tokatspor AŞ: 1 - Şanlıurfaspor: 1

TFF 2.

Lig Kırmızı Grup 15. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Burak Pekkan, Hüseyin Can, Osman Baruk


Tokatspor AŞ: Akın İsmail, Hasan (Ramazan dk. 46), Emrah, Azad, Berat, Erhan, Noyan, Anıl, Bekir (Barış dk. 71), Recep, Bilal


Şanlıurfaspor: Ömer, Samet, Aykut, Harun, Oğuzhan, Sercan (Benhur dk. 64), Mehmet, Halil, Cebrail, Fevzi (dk. 79 Selim), Doğan (Ömer dk. 56)


Goller: Azad (dk. 90) (Tokatspor), Fevzi (dk. 45 pen.) (Şanlıurfaspor)


Kırmızı kart: Benhur (Şanlıurfaspor)


Sarı kartlar: Bekir, Emrah (Tokatspor AŞ), Samet, Benhur, Selim, Fevzi (Şanlıurfaspor)

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