TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Çankaya Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Gökhan Alkayalar, Önder Çalış, Özgür Tolga Özcan
Tokatspor: Mikail, Berkcan, Birkan, Serhat, Hüseyin, Şükrü, Ahmet (Yakup dk. 66), Ali Can, Mahmut (Yunus Emre dk. 82 ?), Ramazan (Emrah dk. 59), Mert
Çankaya Futbol Kulübü: Burak, Furkan, Mert, Canberk (Mustafa dk. 85 ?), Mutlu (Yeldar dk. 30), Salih, Tolga, Veli (Eren dk. 46), Caner, Cemre, Ahmet
Gol: Tolga (dk. 67) (Çankaya Futbol Kulübü)
Sarı kartlar: Birkan, Mert, Hüseyin, Serhat (Tokatspor), Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü)