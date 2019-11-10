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TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Çankaya Futbol Kulübü: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta 12. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Çankaya Futbol Kulübü'ne 1-0 mağlup oldu.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Gökhan Alkayalar, Önder Çalış, Özgür Tolga Özcan


Tokatspor: Mikail, Berkcan, Birkan, Serhat, Hüseyin, Şükrü, Ahmet (Yakup dk. 66), Ali Can, Mahmut (Yunus Emre dk. 82 ?), Ramazan (Emrah dk. 59), Mert


Çankaya Futbol Kulübü: Burak, Furkan, Mert, Canberk (Mustafa dk. 85 ?), Mutlu (Yeldar dk. 30), Salih, Tolga, Veli (Eren dk. 46), Caner, Cemre, Ahmet


Gol: Tolga (dk. 67) (Çankaya Futbol Kulübü)


Sarı kartlar: Birkan, Mert, Hüseyin, Serhat (Tokatspor), Ahmet (Çankaya Futbol Kulübü)

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