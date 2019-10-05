TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Deniz Sercan Akgül, Mustafa Yüksel, Recep Korkmaz
Tokatspor: Cüneyt, Berkcan, Emrah, Abdulbaki, Serhat (Ahmet Arı dk. 46), Hüseyin, Ahmet, Tahir, Ali (Eray dk. 46), Ramazan, Erdem (Yunus Emre dk. 64)
Yedekler: Mikail, Birkan, Umut, Mahmut
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
Sultanbeyli Belediyespor: Mustafa, Bilal, Uğur, Fatih (Sertaç dk. 80), Bülent (Erkan dk. 90 ?), Recep (Bünyamin dk. 70), Arda, İlker, Kadir, Sırat, Muhammet
Yedekler: Metehan, Yusuf, Salih, Ramazan
Teknik Sorumlu: Besim Durmuş
Gol: Fatih (dk. 19) (Sultanbeyli Belediyespor)
Kırmızı kart: Abdulbaki (dk. 87) (Tokatspor)
Sarı kartlar: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Arı, Ahmet (Tokatspor), Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor)