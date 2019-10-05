İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Tokatspor: 0 - Sultanbeyli Belediyespor: 1

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta 6. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Sultanbeyli Belediyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Deniz Sercan Akgül, Mustafa Yüksel, Recep Korkmaz


Tokatspor: Cüneyt, Berkcan, Emrah, Abdulbaki, Serhat (Ahmet Arı dk. 46), Hüseyin, Ahmet, Tahir, Ali (Eray dk. 46), Ramazan, Erdem (Yunus Emre dk. 64)


Yedekler: Mikail, Birkan, Umut, Mahmut


Teknik Sorumlu: Hakan Alpay


Sultanbeyli Belediyespor: Mustafa, Bilal, Uğur, Fatih (Sertaç dk. 80), Bülent (Erkan dk. 90 ?), Recep (Bünyamin dk. 70), Arda, İlker, Kadir, Sırat, Muhammet


Yedekler: Metehan, Yusuf, Salih, Ramazan


Teknik Sorumlu: Besim Durmuş


Gol: Fatih (dk. 19) (Sultanbeyli Belediyespor)


Kırmızı kart: Abdulbaki (dk. 87) (Tokatspor)


Sarı kartlar: Serhat, Emrah, Ali, Erdem, Ahmet Arı, Ahmet (Tokatspor), Bilal, Sırat, Bülent (Sultanbeyli Belediyespor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.