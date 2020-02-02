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TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Artvin Hopaspor: 3

TFF 3.

Lig 1. Grup 21. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında karşılaştığı Artvin Hopaspor'a 3-1 mağlup oldu.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Erdoğan Özkaya, Selim Şenöz, Harun Pekyürek


Tokatspor: Mikail, Berkcan, Birkan, Abdulbaki, Serhat (Mahmut dk. 65), Ahmet (Yunus Emre dk. 72), Eray, Umut (Hüseyin dk. 46), Sabrican, Metehan, Mert


Artvin Hopaspor: Beycan, Saffet, Ahmet Tuna, Eşref Koçak, Arif, Serhan, Furkan (Uğur dk. 71), Hasan (Alperen dk. 77), Eşref, Salim (Tunahan dk. 85 ?), Hakan


Goller: Hüseyin (dk. 64) (Tokatspor), Hasan (dk. 17, 55), Salim (dk. 61) (Artvin Hopaspor)


Sarı kartlar: Birkan, Abdulbaki, Hüseyin (Tokatspor), Hasan (Artvin Hopaspor)

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