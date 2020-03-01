TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Karbel Karaköprü Belediyespor: 1

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta 26. hafta mücadelesinde Tokatspor AŞ, sahasında Karbel Karaköprü Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Nezihi Aytar, Yeter Karaçalı
Tokatspor AŞ: Mikail, Berkcan, Abdulbaki (dk.46 Hüseyin), Birkan, Serhat, Eray (dk.65 Ali Can), Ahmet Talha, Sabrican, Yunus Emre, Metehan (dk.71 Umut), Mert
Karbel Karaköprü Belediyespor: Erşen, Ramiz, Veysel, Nuh, Bilal, Ahmet Mümin (dk.80 Emre Aydın), Emre, Ali Kemal, Yasin, Gökdeniz, Umut
Goller: Metehan (dk.18) (Tokatspor), Emre (dk.32 pen.) (Karbel Karaköprü Belediyespor)
Sarı kartlar: Eray, Metehan, Ali Can (Tokatspor), Emre Aydın (Karbel Karaköprü Belediyespor)