TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Kızılcabölükspor: 2

TFF 3.
Lig 1. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-1 mağlup oldu.
Stat: Gaziosmanpaşa
Hakemler: Yücel Büyük, Ertan Başdağ, Erhan Gündoğdu
Tokatspor: Cüneyt, Emrah, Birkan, Serhat, Muhammed, Ahmet Talha, Ali Can (Abdulbaki dk. 66), Umut, Sabrican (Eray dk. 28), Ramazan, Mert (Ahmet dk. 58)
Yedekler: Mikail, Abdulbaki, Hüseyin, Tahir, Eray, Mahmut, Ahmet
Teknik Sorumlu: Hakan Alpay
Kızılcabölükspor: Bahadır, Selçuk, Mustafa (Ümit dk. 77), Mustafa Ethem, Kerem (Murat dk. 46), Ali (Serkan dk. 64), Hasan, Alper, Taygun, Abdullah, İlyas
Yedekler: Amaç, Ertuğrul, Sedat, Serkan, Melih, Murat, Ümit
Teknik Sorumlu: Serkan Görgeç
Goller: Emrah (dk. 90) (Tokatspor), Mustafa (dk. 54), Taygun (dk. 84) (Kızılcabölükspor)
Kırmızı kartlar: Selçuk (Kızılcabölükspor)
Sarı kartlar: Ahmet Talha, Muhammed, Birkan (Tokatspor), Abdullah, İlyas, Selçuk, Alper, Hasan (Kızılcabölükspor)