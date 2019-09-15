İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

TFF 3. Lig: Tokatspor: 1 - Kızılcabölükspor: 2

TFF 3.

Lig 1. Grup'ta 3. hafta mücadelesinde Tokatspor, sahasında Kızılcabölükspor'a 2-1 mağlup oldu.



Stat: Gaziosmanpaşa


Hakemler: Yücel Büyük, Ertan Başdağ, Erhan Gündoğdu


Tokatspor: Cüneyt, Emrah, Birkan, Serhat, Muhammed, Ahmet Talha, Ali Can (Abdulbaki dk. 66), Umut, Sabrican (Eray dk. 28), Ramazan, Mert (Ahmet dk. 58)


Yedekler: Mikail, Abdulbaki, Hüseyin, Tahir, Eray, Mahmut, Ahmet


Teknik Sorumlu: Hakan Alpay


Kızılcabölükspor: Bahadır, Selçuk, Mustafa (Ümit dk. 77), Mustafa Ethem, Kerem (Murat dk. 46), Ali (Serkan dk. 64), Hasan, Alper, Taygun, Abdullah, İlyas


Yedekler: Amaç, Ertuğrul, Sedat, Serkan, Melih, Murat, Ümit


Teknik Sorumlu: Serkan Görgeç


Goller: Emrah (dk. 90) (Tokatspor), Mustafa (dk. 54), Taygun (dk. 84) (Kızılcabölükspor)


Kırmızı kartlar: Selçuk (Kızılcabölükspor)


Sarı kartlar: Ahmet Talha, Muhammed, Birkan (Tokatspor), Abdullah, İlyas, Selçuk, Alper, Hasan (Kızılcabölükspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.