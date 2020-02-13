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Tipide mahsur kalan 6 kişi kurtarıldı

Tokat’ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.

Tokat'ta, kar yağışı ve tipide mahsur kalan 6 kişi jandarma ve Karayolları ekipleri tarafından kurtarıldı.



Edinilen bilgiye göre, Tokat'ın Reşadiye ilçesinde Bereketli Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri Reşadiye-Aybastı kara yolunda aşırı kar yağışı ve tipi nedeniyle 2 aracın kaldığı bilgisini alarak harekete geçti. Jandarma ve Karayolları ekipleri karda mahsur kalan 6 kişiyi kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. Araç içinde bekleyen vatandaşlar ekipler tarafından kurtarılarak karakol komutanlığına getirildi. Burada vatandaşlara çeşitli ikramlar yapıldı.

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