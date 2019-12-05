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Tır zulasından 132 paket kaçak sigara çıktı

Tokat’ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı tırda gizlenmiş vaziyette 132 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde durdurulan İran plakalı tırda gizlenmiş vaziyette 132 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre, Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Erbaa ilçesi D-100 kara yolunda yol emniyet ve kontrol devriyesi faaliyetine başladı. Gerçekleştirilen kontrollerde durdurulan şüpheli bir tır üzerinde çalışma yapıldı. İran plakalı olduğu öğrenilen tırda yapılan aramada özel olarak gizlenmiş olduğu tespit edilen 132 paket kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak sigaralara el konulurken, tır şoförü hakkında işlem yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

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